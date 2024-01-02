Выяснилось, когда на телевидение вернётся Дмитрий Нагиев: возможно, в начале 2024 года

Дмитрий Нагиев поделился постом в соцсети, в котором выразил надежду на возможность каждого влиять на будущее поколение. Он призывает выбирать путь любви, доброты, счастья. Некоторые интернет-комментаторы усмотрели отсылку к социальным переменам.

Актер подтвердил, что он готовится активно к новому проекту

В интервью, данном в конце прошлого года, Нагиев объяснил свою паузу в карьере усталостью и желанием сосредоточиться. Актер подтвердил, что он готовится активно к новому проекту, возможно, уже появится в эфире в начале 2024 года.

Фанаты с нетерпением ожидают возвращения шоумена на телевидение.