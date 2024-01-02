Рэп на украинском языке и вырезанный Киркоров: каким был новогодний телеэфир

В новогодних программ на федеральных телеканалах в этом году звезды эстрады приветствовали россиян разнообразными выступлениями. На фоне тематики «Новогодней ночи на Первом», посвященной хитам, некоторые номера Филиппа Киркорова и Лолиты были вырезаны из-за «голой» вечеринки.

Среди выступающих артистов были SHAMAN и Пелагея, добавившие патриотизма вечеру, а также Олег Газманов, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Лев Лещенко, Григорий Лепс. Военный корреспондент и певец Аким Апачев представил рэп на украинском языке на фоне разрушенного завода «Азовсталь», а ветеран сцены Юрий Антонов удивил песней «Любимая, любимая, любимая», впервые представленной в 2021 году.