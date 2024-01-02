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Найден новый киноляп в «Иронии судьбы»

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Найден новый киноляп в «Иронии судьбы»
Знаменитости
Источник фото: "Ирония судьбы, или С легким паром!" / Сообщество ВКонтакте

С первых выпусков на DVD энтузиасты начали составлять списки киноляпов

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова, несмотря на свой культовый статус, также оказался подвержен ошибкам. С первых выпусков на DVD энтузиасты начали составлять списки киноляпов, хотя они обычно были небольшими и не влияли на сюжет. 

Например, в одной из сцен в подарке, принесенном Валей (Валентиной Талызиной), был мешочек, который остался на столе, но его содержание так и не было раскрыто. Однако самой обидной ошибкой фильма оказалась опечатка в начальном титре, где была пропущена одна буква: «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и искючительно в новогоднюю ночь».

Информационное агентство «Informing»

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