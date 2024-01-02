Актер Галкин нашел нужным сообщить о тяжелой жизни Пугачевой и ее мужа-иноагента

Борис Галкин высказал мнение о поведении Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента за границей.
Пугачева и Галкин* (иноагент) прибегают к сомнительным методам привлечения внимания
По его словам, они прибегают к сомнительным методам привлечения внимания из-за изменившегося отношения публики к Примадонне. Галкин предположил, что это сделано для предотвращения общественного забвения.
Он утверждает, что у Аллы Борисовны могут быть финансовые трудности, которые вынуждают ее бережно распоряжаться средствами. По мнению актера, доходы пары снизились, несмотря на концерты шоумена за границей.
В то же время супруги не планируют возвращаться в Россию, а даже рассматривают возможность сменить место жительства на Британию.