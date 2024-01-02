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В окружении Пугачевой нашли важным сообщить, что ее дети продолжают учиться в России

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В окружении Пугачевой нашли важным сообщить, что ее дети продолжают учиться в России
Знаменитости
Источник фото: @liza.garry.galkiny

По информации из близкого окружения Аллы Пугачевой, ее дети Лиза и Гарри продолжают учебу в России дистанционно, несмотря на переезд за границу. Хотя дети изначально поступили в школу в Израиле, где обучение стоило значительную сумму денег, они были забраны оттуда матерью и в настоящее время находятся на Кипре. 

Двойняшки возобновят учебу после каникул

Согласно данным бывших друзей певицы, двойняшки возобновят учебу после каникул. Помимо иностранной школы, они продолжат дистанционное обучение в российской гимназии, пишет КП.

Информационное агентство «Informing»

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