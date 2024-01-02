Милош Бикович нашел важным сообщить, как изменится его герой в фильме «Холоп 2»

В российских кинотеатрах начался показ второй части ленты «Холоп« с актером Милошем Биковичем в главной роли. В интервью с »Газетой.ру» он поделился опытом съемок, а также раскрыл изменения, произошедшие в характере своего героя, мажора Гриши.

В новой части фильма артист преобразился

В новой части фильма артист преобразился из избалованного столичного мажора в человека, не терпящего несправедливости, который занимается предпринимательством. Он попытается перевоспитать высокомерных, наглых мажоров, каким сам был в первой части картины. Это становится источником многих неудач, смешных ситуаций, общей путаницы, создаваемой главным героем.