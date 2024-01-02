Журналисты нашли список, каких артистов шоу-бизнеса раскрутил Максим Фадеев

Максим Фадеев — известный певец, композитор и продюсер.

Его успешные проекты включают сотрудничество с Линдой, создание Total и «Монокини», а также продвижение проекта ГлюкоZы. В 2022 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России за вклад в российскую музыку. Он также прославился как продюсер в кино и на телевидении, работая над саундтреками к кинофильму «Сумерки», ленте «Ночной дозор», картине «Дневной дозор», а также в вокальном шоу «Фабрика звезд» и музыкальном проекте «Голос».

Однако, пожалуй, его самым успешным проектом можно назвать группу Serebro, которая заняла 3-е место на конкурсе «Евровидение» в 2007 году.