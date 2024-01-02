Рудковская нашла причину, чтобы пригласить Киркорова и Билана на шоу Плющенко

Шоу фигуриста Евгения Плющенко привлекает внимание не только любителей спорта, но и многих поклонников музыки. Недавно на сцене появились поп-король российской эстрады Филипп Киркоров и певец Дмитрий Билан, которые, к слову, не так давно попали в громкий скандал после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.

Рудковская считает певцов близкими друзьями и заслуженными гостями шоу

Генеральный продюсер шоу Яна Рудковская не отказала артистам в участии. Она считает их близкими друзьями и заслуженными гостями шоу. Также жена Плющенко подчеркнула, что испытывает сложности в организации данного мероприятия и пожаловалась на трудную работу без сна, пишет Газета.ру.