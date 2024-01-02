Оскандалившийся Киркоров нашел время отправить трогательное поздравление отцу

Филипп Киркоров поздравил своего отца с 92-летием

Филипп Киркоров очень трогательно поздравил своего отца с 92-летием в видеоролике, выражая радость за долгую жизнь Бедроса Филипповича и пожелав родителю здоровья и счастья. В ролике также были запечатлены моменты новогоднего празднования, организованного артистом, с участием известных личностей, включая врача Тимура Хайдарова, сына Мартина, певицу Ирину Дубцову.

Это поздравление очень порадовало фанатов после участия поп-короля в провокационной вечеринке Насти Ивлеевой, вызвавшей общественное возмущение. Поклонники после жуткого скандала выразили свои пожелания здоровья и счастья Киркорову-старшему.