Земфира анонсировала выход нового альбома и рассказала о доме в Париже

Артистка обещает очень качественную музыку

Рок-звезда Земфира* сделала громкое заявление. Артистка публично объявила, что в новом 2024-м году планирует выпустить свою новую пластинку.

Смогут послушать в скором времени

Никаких подробностей нового альбома Земфира пока не предоставила, но зато заверила зрителей, что это будет очень качественная и интересная работа. Певица нескромно заявила, мол завидует слушателям, которые смогут послушать её творение уже в скором времени.

Точную дату выхода альбома, а также название пластинки и количество песен Земфира не озвучила. Однако заявила, что не планирует слишком затягивать с выходом новой пластинки.

Вместе с тем артистка отчётливо дала понять, что вряд ли вернётся в Россию в обозримом будущем. Комментируя свою жизнь в Европе, рок-певица назвала Париж своим новым домом.