Информинг » Знаменитости » Земфира анонсировала выход нового альбома и рассказала о доме в Париже

Земфира анонсировала выход нового альбома и рассказала о доме в Париже

Image 16+
Земфира анонсировала выход нового альбома и рассказала о доме в Париже
Знаменитости
Источник фото: @zemfiralive

Артистка обещает очень качественную музыку

Рок-звезда Земфира* сделала громкое заявление. Артистка публично объявила, что в новом 2024-м году планирует выпустить свою новую пластинку.

Смогут послушать в скором времени

Никаких подробностей нового альбома Земфира пока не предоставила, но зато заверила зрителей, что это будет очень качественная и интересная работа. Певица нескромно заявила, мол завидует слушателям, которые смогут послушать её творение уже в скором времени.

Точную дату выхода альбома, а также название пластинки и количество песен Земфира не озвучила. Однако заявила, что не планирует слишком затягивать с выходом новой пластинки.

Вместе с тем артистка отчётливо дала понять, что вряд ли вернётся в Россию в обозримом будущем. Комментируя свою жизнь в Европе, рок-певица назвала Париж своим новым домом.

*Земфира внесена в реестр иностранных агентов Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Концертный директор нашел топовых звезд, не пострадавших от «голой» вечеринки

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Земфира
Лента
Журналисты нашли список, каких артистов шоу-бизнеса раскрутил Максим Фадеев

Вчера, 22:48

Оскандалившийся Киркоров нашел время отправить трогательное поздравление отцу

Вчера, 21:48

Рудковская нашла причину, чтобы пригласить Киркорова и Билана на шоу Плющенко

Вчера, 21:33

Милош Бикович нашел важным сообщить, как изменится его герой в фильме «Холоп 2»

Вчера, 21:08

В окружении Пугачевой нашли важным сообщить, что ее дети продолжают учиться в России

Вчера, 20:23

Рэп на украинском языке и вырезанный Киркоров: каким был новогодний телеэфир

Вчера, 19:23

Назван топ-10 сериалов из одного сезона, которые скрасят новогодние праздники

Вчера, 19:03

Актер Галкин нашел нужным сообщить о тяжелой жизни Пугачевой и ее мужа-иноагента

Вчера, 18:53

Найден новый киноляп в «Иронии судьбы»

Вчера, 18:38

Что посмотреть вместо «Гарри Поттера» и «Один дома»: 9 крутых кинофильмов на ТВ

Вчера, 18:33

Выяснилось, когда на телевидение вернётся Дмитрий Нагиев: возможно, в начале 2024 года

Вчера, 18:33

StarHit: Ушли из жизни почти все актеры кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Вчера, 18:08

Niletto спел на кухне: Это новый хит

Вчера, 18:08

Никита Кологривый нашел недостатки в сериале «Слово пацана» и его актерах

Вчера, 17:58

Нашлась информация о судьбе номеров певца Димы Билана в новогодних шоу

Вчера, 17:48

Кудрявцеву и Гордон нашли нужным убрать из эфиров после бойкота Киркорова на ТВ

Вчера, 17:33

Российские телезрители нашли повод попросить Ивана Урганта вернуться на ТВ РФ

Вчера, 16:28

Киркоров и Бузова нашли нужным потратить кругленькую сумму на новогоднюю елку

Вчера, 16:13

МК нашел важным рассказать, что долгие годы скрывала жена Иосифа Кобзона

Вчера, 16:03

Нашлась информация, куда пропал Сергей Жигунов?

Вчера, 15:38

Новости партнеров
2023
ru-RU