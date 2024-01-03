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«Вот это прямо маст-хэв»: 62-летняя Екатерина Андреева рассказала о секрете своего внешнего вида

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«Вот это прямо маст-хэв»: 62-летняя Екатерина Андреева рассказала о секрете своего внешнего вида
Знаменитости
Источник фото: @ekaterinaandreeva_official

О секрете и молодости своего тела рассказала 62-летняя телеведущая Екатерина Андреева. Ее внешний вид поражает поклонников и на первый взгляд можно дать не более 30 лет. Телеведущая готова рассказать, как ей удается в свои года сохранять цветущий внешний вид.

По словам Андреевой, этого добиться ей помогают физические упражнения, употребление достаточного количества обычной воды и отдых на ортопедической подушке, передает Вечерний курьер.

Помимо этого телеведущая акцентирует внимание на ведении здорового образа жизни, а также рекомендует заняться своей жизнью и перестать завидовать другим.

Васильева додала, что она не употребляет спиртных напитков, а регулярно пьет гречишный чай.

«Завариваю его в маленьком чайнике, заливая кипятком 90 градусов, — вот это прямо маст-хэв. Утром очень полезно», — рассказывает секрет своего отличного внешнего вида Екатерина Андреева.

Информационное агентство «Informing»

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