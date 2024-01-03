Россияне нашли нужным раскритиковать появление Орбакайте и Варум на «Песне года»

Решение о включении Кристины Орбакайте и Анжелики Варум в состав исполнителей на ежегодном концерте «Песня года» вызвало недовольство у многих российских зрителей. Они высказали критику в связи с тем, что обе певицы проживают в США, а в РФ не выступали в течение всего 2023 года.

Публика осталась в недоумении, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии в соцсетях. Зрители выразили недовольство по поводу включения этих артисток в список участников концерта, предлагая им отправиться с выступлением в зону СВО или оказать любую другую поддержку солдатам ВС РФ.