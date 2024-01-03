Земфира нашлась в Париже: «Живу хорошо. И самое главное — я свободна»

Певица Земфира* (внесена Минюстом России в список иноагентов) сообщила поклонникам, что чувствует себя прекрасно в Париже, который стал ее новым домом. Она выразила радость от свободы, которую сейчас ощущает.

Запланирован выпуск нового альбома

Также певица поздравила поклонников с Новым годом и поделилась планами на будущее. Артистка сообщила, что в 2024 году у нее запланировано много концертов в разных частях мира, а также выпуск нового альбома, который ей очень нравится.

Как уточнила звезда, хотя ей не нравится хвалить свои работы, она уверена, что новый сборник понравится поклонникам.

Напомним, Земфира* покинула Россию на фоне СВО. Российские власти признали ее иноагентом, но исполнительница все равно не отреклась от своей позиции.