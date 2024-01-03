Журналистка Костомина нашла важным встать на защиту фильма «Иван Васильевич меняет всё»

Кинокартина «Иван Васильевич меняет все» вызвала разделенные мнения у зрителей после премьеры на ТНТ, которая прошла в новогоднюю ночь. Одни пользователи высказали критику и считают фильм просто ужасным, в то время как другие заступаются за ремейк.

Сотрудница издания E1.RU Дарья Костомина выразила свою защиту фильма, обвинив критиков в том, что они «душнилы». В своем аргументе журналистка подчеркнула, что это легкая комедия, в которой не нужно напрягаться из-за сложного сюжета.

Костомина также призвала не рассматривать фильм «Иван Васильевич меняет все» как шедевр отечественного кинематографа, чтобы в последующем избежать критики.