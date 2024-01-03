Телеведущую Леру Кудрявцеву внезапно не нашли в «Песне года»

Газета.ру пишет, что Лера Кудрявцева была неожиданно вырезана из эфира после объявления телевизионного бойкота в отношении Филиппа Киркорова. Ее композиция «Дамы за 30», записанная вместе с Екатериной Гордон, не нашли в «Песне года».

По данным источников, это решение не связано с голой вечеринкой Анастасии Ивлеевой, которая стала причиной других новогодних «отмен».

Отметим, что ранее в новогоднем поздравлении Филипп Киркоров, которого вырезали из новогодних эфиров, заявил о наличии множества врагов и отметил, что жизнь становится интереснее с подобными противоречиями.