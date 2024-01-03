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Илон Маск нашел доказательства: человечеству угрожает демографический коллапс

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Илон Маск нашел доказательства: человечеству угрожает демографический коллапс
Знаменитости
Источник фото: соцсети Илона Маска

Илон Маск высказал обеспокоенность по поводу низкой рождаемости, пишет REGNUM. Он считает, что это является самой большой проблемой, с которой сталкивается человечество. 

По мнению американского миллиардера, демографический коллапс может вызвать нестабильность в экономике, окружающей среде и ресурсах, а также привести к усилению конкуренции на рынке труда. Кроме того, Илон Маск подчеркнул, что решение этой проблемы требует немедленного внимания, говоря о рекордно низком уровне рождаемости в некоторых странах.

Информационное агентство «Informing»

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