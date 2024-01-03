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Журналисты нашли важным рассказать об эмиграции Киркорова из РФ

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Журналисты нашли важным рассказать об эмиграции Киркорова из РФ
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

После того как Филипп Киркоров не появился в новогоднем эфире, возникли слухи о его возможной эмиграции из РФ из-за скандала с участием в «голой» вечеринке. Несмотря на заявление остаться в России, поп-король, оказавшись под давлением публики, в настоящее время находится в подавленном состоянии. 

Отмена всех запланированных выступлений могла изменить его планы на новогодние каникулы, возможно, даже стимулируя размышления об эмиграции, если убедится окончательно в том, что его карьера в Российской Федерации рухнула. Об этом сообщают сегодня журналисты News.ru.

Информационное агентство «Informing»

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