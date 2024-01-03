Актер Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой

Иван Охлобыстин встретил Новый год на фронте, далеко от близких. Он поделился впечатлениями от «Новогодних огоньков» и сообщил, что народ доволен.

Обещанные Ивлеевой средства пока не поступили

Звезда «Интернов« также снова прокомментировал скандальную »голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой, предложив продать ее бриллиантовое колье и пожертвовать деньги на благотворительность для семей погибших бойцов. Несмотря на обещание блогерши внести пожертвование, артист подчеркнул, что обещанные средства пока что к ним так и не поступили.

«Праздничные столы 22 многодетных семей, потерявших кормильцев, украшают конфеты из привезенных нами подарков, картошка, армейская тушенка. Подарите людям радость на Новый год!» — пишет Иван.