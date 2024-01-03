Певец Лоза нашел непонятными тексты песен Баскова, Билана и Долиной

Юрий Лоза высмеял непонятные тексты некоторых песен популярных российских исполнителей. Прежде всего речь идет о Николае Баскове, Диме Билане, Ларисе Долине и других, которые звучали на концерте «Песня года». В своем микроблоге Лоза поделился примерами странных фраз из текстов композиций и выразил удивление тем, как современные артисты пытаются убедить своих поклонников, что сами понимают смысл этих композиций.

Такие тексты сегодня стали нормой

Артист также отметил, что такие тексты сегодня стали нормой. Однако они вызывают недоумение у тех, кто хорошо знаком с русским языком и литературой.