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Найден мертвым актер «Глухаря», «Универа» и «Интернов» Петр Черняев

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Найден мертвым актер «Глухаря», «Универа» и «Интернов» Петр Черняев
Знаменитости
Фото: @mdjaff / freepik.com

Сегодня, 3 января 2024 года, скончался Петр Черняев. Об уходе известного российского актера, сценариста, продюсера пишет РГ. 

На счету актера более 140 ролей

На его счету более 140 ролей, включая «Адвоката«, «Молодого Волкодава", "Солдатов» и другие. Завершающей работой артиста стало участие в военной драме »Танки брода не ищут». 

Родившийся в 1953 году Черняев окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа в 1978 году. Некоторое время он работал в киноредакции издательства «Искусство« являлся главным редактором молодежной редакции «Советского экрана». Как сценарист Петр Аркадьевич принимал участие в программе »Понять. Простить».

Информационное агентство «Informing»

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