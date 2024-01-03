Опухоль в легких нашли у актера сериала «Глухарь» Андрея Балякина

Актер Андрей Балякин, наиболее известный россиянам по роли в телесериале «Глухарь», в настоящее время проходит тщательное обследования после обнаружения опухоли в легких. Образования были выявлены у артиста при рентгеновском обследовании. Как полагают медики, они могут быть следствием перенесенной ранее пневмонии и в любое время могут привести к дыхательной недостаточности.

Артист чувствует себя хорошо

Балякин подтвердил эту информацию. Он сообщил, что уже перенес микрооперацию. Артист добавил, что чувствует себя хорошо, поэтому ожидает в скором будущем множество новых кинопроектов.