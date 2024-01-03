В Ижевске нашли тело известного российского шансонье Алексея Стерхова

Сегодня СМИ написали об уходе исполнителя шансона Алексея Стерхова.
Как пишет РГ, 61-летний певец скончался в Ижевске. О смерти артиста рассказала его вдова.
Причина смерти пока не озвучена
По данным поэтессы Марии Толстухиной, заслуженного работника культуры Удмуртии, причину кончины мужа она пока что предпочитает не озвучивать.
Заметим, еще в декабре зрители видели семейную пару во время совместных выступлений и ничего тогда не предвещало беды. Стерхов при жизни часто выступал на разных городских мероприятиях.