В Ижевске нашли тело известного российского шансонье Алексея Стерхова

Сегодня СМИ написали об уходе исполнителя шансона Алексея Стерхова.

Как пишет РГ, 61-летний певец скончался в Ижевске. О смерти артиста рассказала его вдова.

Причина смерти пока не озвучена

По данным поэтессы Марии Толстухиной, заслуженного работника культуры Удмуртии, причину кончины мужа она пока что предпочитает не озвучивать.

Заметим, еще в декабре зрители видели семейную пару во время совместных выступлений и ничего тогда не предвещало беды. Стерхов при жизни часто выступал на разных городских мероприятиях.