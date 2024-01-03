Сын Орбакайте нашел желание с женой показать зрелищные трюки в Калифорнии

Никита Пресняков, находясь в Америке, отмечает новогодние праздники со своей супругой и друзьями на горнолыжном курорте. Он разместил новое видео, на котором музыкант, веселясь в пижаме, благодарит всех за угощения и затем совершает смелые и зрелищные трюки на сноуборде.

Никита Пресняков в настоящее время строит карьеру клипмейкера в США

Никита Пресняков, к слову сказать, в настоящее время строит карьеру клипмейкера в США. В то же время его жена Алена Краснова также присоединяется к зимним развлечениям.

Сын Орбакайте признался, что, несмотря на жизнь в Америке, он продолжает зарабатывать в России. В частности, певец написал музыку к фильму «Триггер».