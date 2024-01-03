Нашлась разгадка тайны брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева

Светлана Немоляева и Александр Лазарев после того как присоединились к Театру имени Маяковского, где началась их любовная история, прожили вместе 51 год. Помимо театральной деятельности, они также работали в кино.

Брак актеров считается успешным

Их брак считается успешным, несмотря на трудности и ревность, обусловленную работой. Дело в том, что пара делила общую страсть к искусству и была предана друг другу. Они с пониманием и уважением относились друг к другу, оставшись преданными супругами на протяжении более полувека.