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Нашлась разгадка тайны брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева

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Нашлась разгадка тайны брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Знаменитости
Источник фото: Светлана Немоляева / ВКонтакте

Светлана Немоляева и Александр Лазарев после того как присоединились к Театру имени Маяковского, где началась их любовная история, прожили вместе 51 год. Помимо театральной деятельности, они также работали в кино.

Брак актеров считается успешным 

Их брак считается успешным, несмотря на трудности и ревность, обусловленную работой. Дело в том, что пара делила общую страсть к искусству и была предана друг другу. Они с пониманием и уважением относились друг к другу, оставшись преданными супругами на протяжении более полувека.

Информационное агентство «Informing»

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