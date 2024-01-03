В конце прошедшего года зрителей занимал вопрос: вырежут ли из новогодних программ артистов, участвовавших в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Однако, на удивление, отсутствие Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Димы Билана на экранах совсем не отразилось на праздничной атмосфере.

Исчезновение некоторых артистов не повлияло на общее восприятие праздника

Первый канал предложил замену в лице Олега Газманова, «Россия« пригласила хор исполнителей и Николая Баскова, а на НТВ выступил »Дракон» - Евгений Плющенко. Таким образом, исчезновение некоторых артистов не повлияло на общее восприятие праздника, а репертуар концертов стал разнообразнее, включив в себя трогательные песни, пишет издание Новороссия.