Информинг » Знаменитости » Телебезумие без Киркорова состоялось. Этот год нашли не таким, как всегда

Телебезумие без Киркорова состоялось. Этот год нашли не таким, как всегда

Image 16+
Телебезумие без Киркорова состоялось. Этот год нашли не таким, как всегда
Знаменитости
Источник фото: @nikolaibaskov

В конце прошедшего года зрителей занимал вопрос: вырежут ли из новогодних программ артистов, участвовавших в скандальной «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Однако, на удивление, отсутствие Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской, Димы Билана на экранах совсем не отразилось на праздничной атмосфере.

Исчезновение некоторых артистов не повлияло на общее восприятие праздника

Первый канал предложил замену в лице Олега Газманова, «Россия« пригласила хор исполнителей и Николая Баскова, а на НТВ выступил »Дракон» - Евгений Плющенко. Таким образом, исчезновение некоторых артистов не повлияло на общее восприятие праздника, а репертуар концертов стал разнообразнее, включив в себя трогательные песни, пишет издание Новороссия.

Информационное агентство «Informing»

Нашлись подробности, куда пропал Сергей Брилев после отъезда из РФ и ухода с ВГТРК

Нашлись подробности, куда пропал Сергей Брилев после отъезда из РФ и ухода с ВГТРК

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Певец Лоза нашел непонятными тексты песен Баскова, Билана и Долиной

Сегодня, 18:38

Нашлась разгадка тайны брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева

Сегодня, 18:23

Опухоль в легких нашли у актера сериала «Глухарь» Андрея Балякина

Сегодня, 18:13

В Ижевске нашли тело известного российского шансонье Алексея Стерхова

Сегодня, 17:43

Актер Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой

Сегодня, 17:33

Журналисты нашли важным рассказать об эмиграции Киркорова из РФ

Сегодня, 17:23

Найден мертвым актер «Глухаря», «Универа» и «Интернов» Петр Черняев

Сегодня, 16:28

Телеведущую Леру Кудрявцеву внезапно не нашли в «Песне года»

Сегодня, 15:03

Илон Маск нашел доказательства: человечеству угрожает демографический коллапс

Сегодня, 14:33

Журналистка Костомина нашла важным встать на защиту фильма «Иван Васильевич меняет всё»

Сегодня, 14:13

Земфира нашлась в Париже: «Живу хорошо. И самое главное — я свободна»

Сегодня, 11:58

Россияне нашли нужным раскритиковать появление Орбакайте и Варум на «Песне года»

Сегодня, 11:53

Грустная и в темном платье: Ирина Аллегрова нашла в себе силы вернуться на сцену

Сегодня, 11:28

Земфира анонсировала выход нового альбома и рассказала о доме в Париже

Сегодня, 01:28

«Вот это прямо маст-хэв»: 62-летняя Екатерина Андреева рассказала о секрете своего внешнего вида

Сегодня, 00:18

Журналисты нашли список, каких артистов шоу-бизнеса раскрутил Максим Фадеев

Вчера, 22:48

Оскандалившийся Киркоров нашел время отправить трогательное поздравление отцу

Вчера, 21:48

Рудковская нашла причину, чтобы пригласить Киркорова и Билана на шоу Плющенко

Вчера, 21:33

Милош Бикович нашел важным сообщить, как изменится его герой в фильме «Холоп 2»

Вчера, 21:08

В окружении Пугачевой нашли важным сообщить, что ее дети продолжают учиться в России

Вчера, 20:23

Новости партнеров
2023
ru-RU