Валдис Пельш и Юлианна Караулова нашли причину для громкой ссоры в эфире Первого

Ведущий новогоднего выпуска «Угадай мелодию» Валдис Пельш оказался в напряженной ситуации и едва не поссорился с певицей Юлианной Карауловой. Артистка позволила себе несколько колких замечаний, но получила ответ.

Пельш несколько раз подшутил в отношении Карауловой

В ходе игры, где участвовали Александр Панайотов и Мия Бойка, Пельш несколько раз подшутил в отношении Карауловой. Та напомнила, что ведет «Кто хочет стать миллионером?» и может его заменить.

«Я могу провести за вас выпуск», - иронично сказала певица.

Пельш посоветовал ей пойти в свой «Миллионер».

В результате после ссоры звезды обнялись и поздравили зрителей с Новым годом.