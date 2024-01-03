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Валдис Пельш и Юлианна Караулова нашли причину для громкой ссоры в эфире Первого

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Валдис Пельш и Юлианна Караулова нашли причину для громкой ссоры в эфире Первого
Знаменитости
Источник фото: @yulianna_karaulova

Ведущий новогоднего выпуска «Угадай мелодию» Валдис Пельш оказался в напряженной ситуации и едва не поссорился с певицей Юлианной Карауловой. Артистка позволила себе несколько колких замечаний, но получила ответ. 

Пельш несколько раз подшутил в отношении Карауловой

В ходе игры, где участвовали Александр Панайотов и Мия Бойка, Пельш несколько раз подшутил в отношении Карауловой. Та напомнила, что ведет «Кто хочет стать миллионером?» и может его заменить. 

«Я могу провести за вас выпуск», - иронично сказала певица.

Пельш посоветовал ей пойти в свой «Миллионер». 

В результате после ссоры звезды обнялись и поздравили зрителей с Новым годом.

Информационное агентство «Informing»

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