Нашлись первые кадры со съемок нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

В пятом сезоне музыкального телешоу «Ну-ка, все вместе!» внесли изменения, создав отдельный выпуск для участия исключительно музыкальных коллективов.

Музыкальный коллектив должен состоять, по крайней мере, из четырех человек возрастом старше 15 лет

Требования организаторов проекта предусматривают, чтобы коллектив состоял, по крайней мере, из четырех человек возрастом старше 15 лет. При этом не устанавливаются другие ограничения.

А сегодня в официальном аккаунте шоу появились эксклюзивные кадры со съемок нового сезона, где представлен один из музыкальных коллективов. Их публикует портал Вокруг ТВ.