Информинг » Знаменитости » 25-летнюю Разият Салахову заподозрили в романе с рэпером Гуфом

25-летнюю Разият Салахову заподозрили в романе с рэпером Гуфом

Image 16+
25-летнюю Разият Салахову заподозрили в романе с рэпером Гуфом
Знаменитости
Источник фото: @therealguf

Выпускницу одного из саратовских вузов, заметили в компании скандально известного российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Личность новой пассии музыканта раскрыли журналисты портала Super. Они предположили, что это Разият Салахова. 

Ранее Гуф рассказал в шоу «Алена, Блин», что он наконец-то встретил новую любовь после разрыва с Юлией Королевой. 

Артист отдыхает с девушкой на острове Пхукет

Фотоснимки, на которых артист отдыхает с девушкой на острове Пхукет, были опубликованы в СМИ. Девушка родом из Санкт-Петербурга. Она училась на медика в университете.

Информационное агентство «Informing»

Телеведущую Леру Кудрявцеву внезапно не нашли в «Песне года»

Телеведущую Леру Кудрявцеву внезапно не нашли в «Песне года»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Сын Орбакайте нашел желание с женой показать зрелищные трюки в Калифорнии

Вчера, 22:08

Валдис Пельш и Юлианна Караулова нашли причину для громкой ссоры в эфире Первого

Вчера, 21:58

Нашлись первые кадры со съемок нового сезона шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Вчера, 21:18

Телебезумие без Киркорова состоялось. Этот год нашли не таким, как всегда

Вчера, 20:28

Певец Лоза нашел непонятными тексты песен Баскова, Билана и Долиной

Вчера, 18:38

Нашлась разгадка тайны брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева

Вчера, 18:23

Опухоль в легких нашли у актера сериала «Глухарь» Андрея Балякина

Вчера, 18:13

В Ижевске нашли тело известного российского шансонье Алексея Стерхова

Вчера, 17:43

Актер Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой

Вчера, 17:33

Журналисты нашли важным рассказать об эмиграции Киркорова из РФ

Вчера, 17:23

Найден мертвым актер «Глухаря», «Универа» и «Интернов» Петр Черняев

Вчера, 16:28

Телеведущую Леру Кудрявцеву внезапно не нашли в «Песне года»

Вчера, 15:03

Илон Маск нашел доказательства: человечеству угрожает демографический коллапс

Вчера, 14:33

Журналистка Костомина нашла важным встать на защиту фильма «Иван Васильевич меняет всё»

Вчера, 14:13

Земфира нашлась в Париже: «Живу хорошо. И самое главное — я свободна»

Вчера, 11:58

Россияне нашли нужным раскритиковать появление Орбакайте и Варум на «Песне года»

Вчера, 11:53

Грустная и в темном платье: Ирина Аллегрова нашла в себе силы вернуться на сцену

Вчера, 11:28

Земфира анонсировала выход нового альбома и рассказала о доме в Париже

Вчера, 01:28

«Вот это прямо маст-хэв»: 62-летняя Екатерина Андреева рассказала о секрете своего внешнего вида

Вчера, 00:18

Журналисты нашли список, каких артистов шоу-бизнеса раскрутил Максим Фадеев

2-01-2024, 22:48

Новости партнеров
2023
ru-RU