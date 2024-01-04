25-летнюю Разият Салахову заподозрили в романе с рэпером Гуфом

Выпускницу одного из саратовских вузов, заметили в компании скандально известного российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Личность новой пассии музыканта раскрыли журналисты портала Super. Они предположили, что это Разият Салахова.

Ранее Гуф рассказал в шоу «Алена, Блин», что он наконец-то встретил новую любовь после разрыва с Юлией Королевой.

Артист отдыхает с девушкой на острове Пхукет

Фотоснимки, на которых артист отдыхает с девушкой на острове Пхукет, были опубликованы в СМИ. Девушка родом из Санкт-Петербурга. Она училась на медика в университете.