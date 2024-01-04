44-летняя телеведущая Виктория Боня нашлась на пляже в откровенном бикини

Телеведущая Виктория Боня поделилась фотографиями своей фигуры в черном бикини на пляже. На снимках звезда позирует в раздельном темном купальнике и соломенной шляпе, представ без макияжа.

Некоторые подписчики выразили критику

Несмотря на то, что большинство комментариев были положительными, некоторые подписчики выразили критику. Они отметили, что светская львица выглядит теперь совсем по-другому после пластических операций с имплантами. Большинство согласилось, что Боня растеряла свою уникальность и перестала быть той настоящей, шикарной Викторией.