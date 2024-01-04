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Олега Газманова нашли в новогоднем шоу вместо SHAMAN после боя курантов

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Олега Газманова нашли в новогоднем шоу вместо SHAMAN после боя курантов
Знаменитости
Источник фото: @oleggazmanov

В этом году телевизионщики, похоже, решили изменить новогоднюю программу, отдавая предпочтение исполнение песни «Вперед Россия» Олега Газманова вместо молодого артиста-патриота SHAMAN (Ярослав Дронов). 

Прошлогодний хит певца SHAMAN звучал сразу после боя курантов, однако в этот раз ситуация кардинальным образом изменилась. Организаторы новогодних шоу решили заменить исполнителя на другого патриотически настроенного музыканта. Как предполагается, это могло произойти из-за отсутствия новых композиций у Дронова или из-за несоответствия существующих хитов этому важному моменту.

Информационное агентство «Informing»

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