Олега Газманова нашли в новогоднем шоу вместо SHAMAN после боя курантов

В этом году телевизионщики, похоже, решили изменить новогоднюю программу, отдавая предпочтение исполнение песни «Вперед Россия» Олега Газманова вместо молодого артиста-патриота SHAMAN (Ярослав Дронов).

Прошлогодний хит певца SHAMAN звучал сразу после боя курантов, однако в этот раз ситуация кардинальным образом изменилась. Организаторы новогодних шоу решили заменить исполнителя на другого патриотически настроенного музыканта. Как предполагается, это могло произойти из-за отсутствия новых композиций у Дронова или из-за несоответствия существующих хитов этому важному моменту.