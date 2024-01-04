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Чеботина и Шуфутинский нашли проблемы из-за «короля позора» Киркорова

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Чеботина и Шуфутинский нашли проблемы из-за «короля позора» Киркорова
Знаменитости
Источник фото: @lusia_chebotina

Люся Чеботина и Михаил Шуфутинский столкнулись на телевидении с неприятностями из-за участия Филиппа Киркорова в «голой» вечеринке Ивлеевой, что привело к его негативной репутации. 

Артист, ранее планировавший выступление с Чеботиной на «Песне года», был в последний момент исключен из эфиров, вынудив исполнительницу переделать свой номер. 

Шуфутинский, тоже выступавший с Киркоровым, попал в скандал, поскольку Первый канал может вырезать их совместный эпизод. Это только лишний раз подчеркивает, что Киркоров, которого теперь называют «королем позора», может получить негативные последствия для карьеры.

Информационное агентство «Informing»

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