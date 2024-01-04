От певца Киркорова в «Песне года» россиянами был найден лишь «кусок пиджака»

Внимательные россияне заметили отсутствие на главных новогодних программах телевидения многих популярных звезд эстрады после скандальной «голой вечеринки» Насти Ивлеевой. Так, в «Песне года» не появились Филипп Киркоров и Лолита Милявская.

Зрители обратили внимание лишь на «кусок пиджака» поп-короля в кадрах, но его лицо при этом телевизионщиками не было показано.

События, связанные с вечеринкой, очень не понравились не только гражданам РФ, но и политикам, и общественникам. Многие звезды, которые считались неприкасаемыми, извинились за участие в скандальном событии, но это не помогло им избежать расплаты.