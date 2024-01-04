Гордон нашла смелость признаться, почему ее хит с Кудрявцевой вырезали из «Песни года»

Впервые выступив на новогоднем концерте «Песня года», Катя Гордон и Лера Кудрявцева столкнулись с отсутствием своего номера в телевизионном показе. Некоторые интернет-ресурсы связывают это с последствиями «голой вечеринки», в которой участвовали Лолита, Филипп Киркоров и другие знаменитости.

Сама Гордон утверждает, что ее номер был вырезан не из-за вечеринки, а из-за Олега Добродеева, главного исполнительного директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). По словам Кати, с каналом «Россия-1» проблемы начались после того, как она защищала Марину Чайку, бывшую жену бизнесмена Артема Чайки.