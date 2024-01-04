Александра Петрова нашли с женой в родном городе

Александр Петров и его молодая супруга Виктория Антонова встретили Новый год в своем родном городе. Речь идет о Переславле-Залесском.

Супруги отметили новогоднюю ночь в баре бутика-отеля Petrov Avenue, который принадлежит актеру. В личном микроблоге Виктории были опубликованы видеозаписи с праздника. На одном из видео видно, как артист страстно целует свою жену.

«Новый год с самыми родными рядом» , — оставила подпись к посту девушка.

Стоит добавить, что Новый год актер провел в компании супруги и ее матери. Виктория выбрала для вечера длинное полупрозрачное платье с пайетками, дополнила образ белыми кедами. В то время как Александр предпочел серый костюм и спортивную обувь.