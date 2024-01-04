Знакомство с родителями: дочь Варум нашли в России с новым бойфрендом

Анжелика Варум и Леонид Агутин решили не посещать США в новогодние каникулы из-за проблем со здоровьем у артиста. Вместо этого дочь пары Лиза, которая проживает в Америке, вернулась в Россию вместе с новым парнем Джоном. По всей видимости, девушка приехала не только повидаться с родителями, но и представить им своего избранника.

Прошлый год Лиза встречала с рок-музыкантом Кайлом Флинком, с которым была в отношениях три года. О разрыве и причинах расставания она молчала.

Агутин, к слову, редко одобряет выбор наследницы и всегда находит недостатки в бойфрендах дочери. Лиза уехала в Штаты в детстве. Несмотря на некоторые трудности, она быстро адаптировалась к жизни за границей.