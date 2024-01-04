Найден способ, который помог певице из США Кристине Агилере похудеть на 18 кг

В минувшем году в жизни Кристины Агилеры произошли изменения. В течение последних 10 лет всемирно известная певица боролась с лишним весом, но безуспешно. В интервью артистка заявила, что больше не будет подвергать себя диетам и полностью примет свою фигуру, пишет Bimru.ru.

Похудела на 20 килограмм

В середине 2023 года Агилера временно исчезла из публичной жизни. Это вызвало предположения о творческом отпуске. Однако в октябре Кристина появилась на телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире» в облегающем наряде, отметив, что сбросила за несколько месяцев 20 килограмм.

Она потребляет не более 1600 калорий в день, преимущественно овощи и фрукты, исключает сладкое, фастфуд, простые углеводы, занимается боксом, йогой. Тренировки на кардиотренажерах и силовые упражнения проводит до 5-ти раз в неделю. Однако существует мнение о возможной липосакции певицы. Также поговаривают, что она использовала препарат оземпик, популярный среди мировых звезд.