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Найден способ, который помог певице из США Кристине Агилере похудеть на 18 кг

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Найден способ, который помог певице из США Кристине Агилере похудеть на 18 кг
Знаменитости
Источник фото: @xtina

В минувшем году в жизни Кристины Агилеры произошли изменения. В течение последних 10 лет всемирно известная певица боролась с лишним весом, но безуспешно. В интервью артистка заявила, что больше не будет подвергать себя диетам и полностью примет свою фигуру, пишет Bimru.ru. 

Похудела на 20 килограмм

В середине 2023 года Агилера временно исчезла из публичной жизни. Это вызвало предположения о творческом отпуске. Однако в октябре Кристина появилась на телешоу «Джимми Киммел в прямом эфире» в облегающем наряде, отметив, что сбросила за несколько месяцев 20 килограмм. 

Она потребляет не более 1600 калорий в день, преимущественно овощи и фрукты, исключает сладкое, фастфуд, простые углеводы, занимается боксом, йогой. Тренировки на кардиотренажерах и силовые упражнения проводит до 5-ти раз в неделю. Однако существует мнение о возможной липосакции певицы. Также поговаривают, что она использовала препарат оземпик, популярный среди мировых звезд.

Информационное агентство «Informing»

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