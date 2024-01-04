У Филиппа Киркорова нашли первую татуировку после «голой вечеринки» Ивлеевой

После резонансного скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой Филипп Киркоров решил изменить свой облик. Он сделал свою первую татуировку в жизни. Теперь тело артиста украшает огромное изображение жука-скарабея на тыльной стороне ладони.

Новый арт, символизирующий силу Солнца и приносящий удачу, певец показал в кругу друзей на новогоднем праздновании. Пока что он скрывает тату от общественности под повязкой.

Напомним, что 20 декабря прошла вечеринка в столице с дресс-кодом «almost naked». Ее посетили многие известные личности. После этого события некоторых из них потребовали привлечь к ответственности за пропаганду в стране нетрадиционных ценностей.