Ксения Собчак нашла виновных в отмене своих трех новогодних корпоративов

Ксения Собчак осталась без 3-х новогодних корпоративов. Она нашла виновников неприятностей. Оказывается, это произошло из-за участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом сама журналистка сообщила в своем Телеграм-канале.

Проводит свободное время с сыном

Несмотря на потерю данных мероприятий, телеведущая находит позитивные стороны ситуации. Она отмечает, что проводит свободное время в домашней обстановке с сыном Платоном, который радуется снегу за окном.

Собчак с юмором отметила, что сосульки стали главным трендом этого сезона.

Almost naked party, которая состоялась 20 и 21 декабря, вызвала обширные обсуждения в Сети после публикации фотографий с мероприятия.