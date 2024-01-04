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Ксения Собчак нашла виновных в отмене своих трех новогодних корпоративов

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Ксения Собчак нашла виновных в отмене своих трех новогодних корпоративов
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак осталась без 3-х новогодних корпоративов. Она нашла виновников неприятностей. Оказывается, это произошло из-за участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Об этом сама журналистка сообщила в своем Телеграм-канале.

Проводит свободное время с сыном

Несмотря на потерю данных мероприятий, телеведущая находит позитивные стороны ситуации. Она отмечает, что проводит свободное время в домашней обстановке с сыном Платоном, который радуется снегу за окном.

Собчак с юмором отметила, что сосульки стали главным трендом этого сезона.

Almost naked party, которая состоялась 20 и 21 декабря, вызвала обширные обсуждения в Сети после публикации фотографий с мероприятия.

Информационное агентство «Informing»

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