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Александр Ширвиндт нашел нужным сообщить, что провел новогоднюю ночь в госпитале

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Александр Ширвиндт нашел нужным сообщить, что провел новогоднюю ночь в госпитале
Знаменитости
Источник фото: @alexander_shirvindt.fan

Александр Ширвиндт встретил Новый год в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского. Об этом сам народный артист РСФСР сообщил многочисленным фанатам в социальной сети. 

Ширвиндт находится в хороших руках

Артист выразил огромную благодарность всему персоналу госпиталя за профессионализм, человеческое отношение. Он поделился с подписчиками, что находится в госпитале уже месяц, однако не переживает, поскольку он в хороших руках. 

По данным Ширвиндта, забота персонала поразила его. Александр отметил, что давно не встречал таких неравнодушных людей, пишет издание «Вечерняя Москва».

Информационное агентство «Informing»

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