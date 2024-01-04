Александр Ширвиндт нашел нужным сообщить, что провел новогоднюю ночь в госпитале

Александр Ширвиндт встретил Новый год в Центральном военном клиническом госпитале им. Вишневского. Об этом сам народный артист РСФСР сообщил многочисленным фанатам в социальной сети.

Ширвиндт находится в хороших руках

Артист выразил огромную благодарность всему персоналу госпиталя за профессионализм, человеческое отношение. Он поделился с подписчиками, что находится в госпитале уже месяц, однако не переживает, поскольку он в хороших руках.

По данным Ширвиндта, забота персонала поразила его. Александр отметил, что давно не встречал таких неравнодушных людей, пишет издание «Вечерняя Москва».