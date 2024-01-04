Татьяна Навка вместе с дочерьми и мамой нашла срочный повод обратиться к россиянам

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка встретила Новый год в России в компании своих близких. В эффектном наряде с фужером шампанского она обратилась к поклонникам, поздравив всех с наступлением 2024 года и пожелав счастья, любви, здоровья, мира.

Навка поделилась редким семейным фото, объединяя три поколения своей семьи. На фотографии она со старшей дочерью Сашей (от первого мужа Александра Жулина), младшей Надей (от нынешнего супруга Дмитрия Пескова) и своей мамой Раисой.

Источник фото: @tatiana_navka

Артистка также в своем обращении пригласила всех на ледовые шоу, добавив, что билеты уже заканчиваются и их осталось совсем мало. Шоу пройдут в Петербурге, Сочи и Краснодаре.