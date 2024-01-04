«Знак с того света»: Машков нашел мистику на съемках фильма о Распутине

Владимир Машков поделился с журналистами мистическим случаем, произошедшим во время съемок кинофильма о Григории Распутине.

Это фильм о скандальном фаворите семьи последнего императора РФ Николая II.

Актер рассказал, что он попытался сфотографироваться в образе Распутина в месте, где тот когда-то позировал. Не определив точное место, актер вернулся на съемочную площадку и обнаружил разбитое зеркало в своем вагончике.

Заметив, что вагончик стоит на том самом месте, где Распутин более века назад фотографировался, актер уверен, что это был знак, будто бы легендарный персонаж напомнил о себе с того света.