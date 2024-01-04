Лолита отказалась выступить на корпоративе: концерты нашли повод массово отменить

Многие известные личности, присутствовавшие на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, столкнулись с серьезными последствиями. Звезды лишаются участия в телевизионных передачах, отменяются выступления, их не приглашают на корпоративные мероприятия.

Певица отказалась от корпоратива

Лолита Милявская также оказалась в этом списке. После скандала певица привлекла внимание журналистов из Казани, которые пригласили ее на корпоратив. Однако певица отказалась. Она объяснила, что, хотя у нее теперь свободное время, она уже запланировала поездку к своей матери.

Лолита также добавила, что весь год много работала, поэтому сейчас заслуженно может взять отпуск для отдыха с родными.