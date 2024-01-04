Внебрачный сын Жванецкого нашел и украл у жены $75 тысяч, бросив ее в эмиграции

Андрей Рывкин, внебрачный сын Михаила Жванецкого, а также его жена Екатерина Федорова отправились в Барселону после начала спецоперации. Однако недавно СМИ стало известно о разрыве отношений. Федорова начала называть Рывкина бывшим мужем.

В социальных сетях она выразила недовольство его поведением, отметив, что тот украл у нее $75 тысяч и эмигрировал в США. Екатерина также подчеркнула, что всегда стремилась зарабатывать самостоятельно.

Отметим, что Андрей был женат несколько раз. При этом он далеко не всегда заключал законные браки. В целом, его личная жизнь была достаточно бурной.