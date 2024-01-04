Маленькая девочка: 56-летняя Поплавская нашла нужным рассказать о пополнении в семье

Яна Поплавская, 56-летняя актриса, объявила о своем новом статусе – бабушке. Ее сын Клим и его избранница Женя стали родителями в Новый год.

В своем Телеграм-канале актриса выразила благодарность, назвав сына и невестку самыми счастливыми родителями.

«Тяжело держать это в тайне, однако теперь можно! Мы под елкой нашли маленькую девочку. Решили назвать ее внучкой! Теперь у нас полный и счастливый набор», - пишет Яна.

Семья Поплавских, где ранее родился сын Иларий, теперь радуется новому члену семьи.