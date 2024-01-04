Савин нашел смелость раскрыть истинные отношения Галкина и Пугачевой

Сергей Савин, триумфатор проекта «Фактор А», раскрыл нюансы быта Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан иноагентом) в беседе со StarHit.

Общение становится очень посредственным

По его словам, на публике семейная пара старается подчеркнуть свою взаимную любовь, но в домашней обстановке общение приобретает совсем другой оттенок. Артист рассказал журналистам, что в публичных выходах супруги проявляют нежность, в то время как дома, вне объектива камер, общение становится очень посредственным и формальным.

Это несоответствие в общении поразило Савина.

Напомним, что Пугачева и Галкин* поженились в 2011 году. Уже через два года стали родителями близнецов. Обвенчались они лишь в 2017 году.