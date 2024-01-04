Певец SHAMAN не нашел нужным высказываться против Пугачевой

Певец SHAMAN, несмотря на свою значительную известность, предпочел не выражать свое мнение по поводу Аллы Пугачевой. Сейчас из-за популярности он конкурирует с такими артистами, как Олег Газманов, Филипп Киркоров, сместив их с вершин.

Ранее Алла Борисовна отметила талант Ярослава Дронова.

Кстати, ранее Алла Борисовна отметила талант Ярослава Дронова (настоящее имя исполнителя), когда он впервые появился в программе «Фактор А».

«Вы еще обо мне услышите!» — сказал тогда молодой певец.

Примадонна ранее подчеркнула в своем обращении, что даже сейчас продолжает жить в сердцах людей, благодаря чему остается заметной персоной.

«Когда-то попросила Ярослава Дронова сказать одну фразу. Теперь ее скажу я, хоть никто не просил: «Вы обо мне еще услышите!» Хотите этого или нет, жизнь показала, что до сих пор в ваших сердцах», — говорила Пугачева.