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Регина Тодоренко нашла слова высказаться о победе в шоу «Аватар»

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Регина Тодоренко нашла слова высказаться о победе в шоу «Аватар»
Знаменитости
Источник фото: @todorenko745

В последнем сезоне телешоу «Аватар» победила Регина Тодоренко. 

В финальном выпуске, вышедшем 1 января 2024 года на телеканале «НТВ», звездное жюри раскрывало виртуальных персонажей. Лиса, ставшая победителем, оказалась супругой певца Влада Топалова. 

Судьи выбирали победителя в оригинальной форме, раскрывая его последним. Несмотря на победу Лисы, Сергей Лазарев предложил разделить титул между всеми финалистами. 

Тодоренко расскажет поклонникам о деталях съемок и сложностях, с которыми столкнулась

Тодоренко после окончания проекта поделилась, что расскажет поклонникам о деталях съемок и сложностях, с которыми столкнулась. Также артистка выразила благодарность зрителям и коллегам за оказанную поддержку.

Информационное агентство «Informing»

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