Регина Тодоренко нашла слова высказаться о победе в шоу «Аватар»

В последнем сезоне телешоу «Аватар» победила Регина Тодоренко.
В финальном выпуске, вышедшем 1 января 2024 года на телеканале «НТВ», звездное жюри раскрывало виртуальных персонажей. Лиса, ставшая победителем, оказалась супругой певца Влада Топалова.
Судьи выбирали победителя в оригинальной форме, раскрывая его последним. Несмотря на победу Лисы, Сергей Лазарев предложил разделить титул между всеми финалистами.
Тодоренко расскажет поклонникам о деталях съемок и сложностях, с которыми столкнулась
Тодоренко после окончания проекта поделилась, что расскажет поклонникам о деталях съемок и сложностях, с которыми столкнулась. Также артистка выразила благодарность зрителям и коллегам за оказанную поддержку.