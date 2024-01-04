Регина Тодоренко нашла слова высказаться о победе в шоу «Аватар»

В последнем сезоне телешоу «Аватар» победила Регина Тодоренко.

В финальном выпуске, вышедшем 1 января 2024 года на телеканале «НТВ», звездное жюри раскрывало виртуальных персонажей. Лиса, ставшая победителем, оказалась супругой певца Влада Топалова.

Судьи выбирали победителя в оригинальной форме, раскрывая его последним. Несмотря на победу Лисы, Сергей Лазарев предложил разделить титул между всеми финалистами.

Тодоренко расскажет поклонникам о деталях съемок и сложностях, с которыми столкнулась

Тодоренко после окончания проекта поделилась, что расскажет поклонникам о деталях съемок и сложностях, с которыми столкнулась. Также артистка выразила благодарность зрителям и коллегам за оказанную поддержку.