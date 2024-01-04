Никита Кологривый, известный своей ролью Кащея в «Слове пацана», высказал критику в адрес молодых коллег из проекта за завышение цен на рекламу после успеха фильма. Он подчеркнул, что артистам следует быть осторожными, утверждая, что они необоснованно начали завышать ценники на рекламу в социальных сетях.

Важнее всего для актера — это завоевать уважение опытных коллег

Кологривый, имеющий многолетний опыт в актерской профессии, выразил убеждение, что важнее всего для актера — это завоевать уважение опытных коллег, таких как режиссеры и продюсеры, а не только стремиться к популярности в соцсетях. Он насполедок призвал кллег пройти все этапы к успеху, чтобы укрепить хорошо свой авторитет.