Названы дата и место прощания с режиссером и актером «Универа» Петром Черняевым

Прощание с выдающимся актером, режиссером, сценаристом и киноведом Петром Черняевым состоится 6 января, пишет АиФ.

Мероприятие начнется в 9:30 в морге больницы № 20

Мероприятие начнется в 9:30 в морге больницы № 20 по ул. Ленской, 15. На 11:00 запланировано отпевание. Оно состоится в Храме всех святых в Новокосино на ул. Суздальская. В 12:30 прощание пройдет в Николо-Архангельском крематории.

Напомним, актер скончался на 71-м году жизни. Его богатая карьера включает более 140 проектов, включая сериал «Глухарь«, а также «Интерны». Последней работой умершего артиста стал кинофильм »Танки брода не ищут».