Блогер Настя Ивлеева нашла выход: уезжает в ОАЭ из-за хейта после «голой» вечеринки

После шокирующей «Almost naked« вечеринки в клубе »Мутабор», организованной Анастасией Ивлеевой, последовали новости о ее временном отъезде в Дубай. Появились сообщения о планах Ивлеевой вернуться в Россию лишь через несколько месяцев в надежде на утихание общественного возмущения.

Как предполагается, блогерша может столкнуться с анорексией из-за постоянного давления и критики общественности. Вес ее, по слухам, упал ниже 45 кг.

Отемтим, что «голая» вечеринка вызвала широкий резонанс из-за провокационного дресс-кода, противоречащего общественным нормам. Суд был вынужден наложить штраф за пропаганду ЛГБТ и нарушение общественного порядка.